Planr er en Enterprise SAAS-løsning som bruker avansert AI for å forutsi inntekter og salgsytelse, som avslører skjulte blokkere for å hjelpe deg og teamet ditt til å akselerere salgsveksten. Planr gir deg umiddelbar tilgang til et objektivt, intelligent syn på antatte inntekter mot fremtidige mål, med 96 % nøyaktighet. Brukt av administrerende direktører, investorer og lederteam, Planrs AI-drevne verktøy gir et objektivt, vitenskapelig syn på dataene dine og forutsier NTM-inntektene dine med 96 % nøyaktighet. Planleggerkategorier inkluderer: Corporate Performance Management, Compensation Management, Marketing Analytics, Sales & Ops Planning, Sales Performance Management og Workforce Management.

Nettside: planr.com

