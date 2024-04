Videostrømmetjenester - Mest populære apper

Videostrømmetjenester refererer til nettbaserte plattformer som lar brukere se og nyte et mangfoldig utvalg av videoinnhold over internett i sanntid. Disse tjenestene gir tilgang på forespørsel til et stort bibliotek med filmer, TV-serier, dokumentarer og original programmering, vanligvis tilgjengelig på ulike enheter som smarttelefoner, nettbrett, smart-TVer og datamaskiner. Brukere kan streame innhold uten behov for tradisjonell kabel- eller satellitt-TV, og nyter fleksibilitet i valg av hva, når og hvor de skal se.