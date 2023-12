AMC er hjemmet til noen av de mest populære og anerkjente programmene på TV. Logg på med TV-leverandøren din og hold deg oppdatert med de siste hele episodene og videoekstramateriale fra din favoritt AMC Original-serie. Bruk iPhone eller iPad til Airplay eller cast direkte til TV-en. Original AMC-programmering inkluderer The Walking Dead – den høyest rangerte serien i kabelhistorien, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror og mange flere. Kabelleverandører inkluderer AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity og Verizon FiOS, blant mange andre. AMC Premiere-abonnenter kan glede seg over nåværende sesonger av AMC-show – annonsefri, på forespørsel og tilgjengelig i appen samtidig med tilgjengeligheten av direktesendt TV. AMC Premiere-abonnenter får også tidlig tilgang eller helsesongtilgang til utvalgte serier før de sendes, pluss spesialinnhold som eksklusive utvidede episoder, bonusscener, sniktitt, uklippede filmer og mer. Hele episoder i sesongen er også tilgjengelige for nedlasting for offline visning på iPhone eller iPad for AMC Premiere-abonnenter.

Nettside: amc.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet AMC. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.