Stan er Australias ledende lokale strømmetjeneste, og tilbyr ubegrenset tilgang til tusenvis av timer med TV-serier, filmer og originalproduksjoner fra hele verden. Start din 30 dagers gratis prøveperiode uten annonser og uten innlåste kontrakter. Se Stan når som helst og hvor som helst - på en rekke enheter, last ned for å se offline og strøm i 4K Ultra HD. Du kan også nyte Stan Sport - hjemmet til Rugby, Roland Garros og Wimbledon. Legg Stan Sport-pakken til Stan-planen din for å se hver kamp uten reklame, live og på forespørsel.

Nettside: stan.com.au

