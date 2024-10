Ytelsesstyringssystemer - Mest populære apper - Gibraltar Mest populære Nylig lagt til

Programvare for ytelsesstyring hjelper ledere med å sette ansattes ytelsesstandarder og vurdere individuell jobbytelse. Disse systemene er avgjørende for å overvåke ansattes fremgang, ytelse og utvikling i samsvar med organisasjonens mål. De legger til rette for løpende diskusjoner mellom ledere og deres team. Prestasjonsstyringsprogramvare, som vanligvis brukes av HR-avdelinger, støtter ledere på tvers av avdelinger. Det gjør dem i stand til å gjennomføre ytelsesgjennomganger, dokumentere diskusjonspunkter, sette ansattes mål og samle 360-graders tilbakemeldinger. I tillegg inkluderer disse verktøyene organisasjonsplanleggingsfunksjoner som hjelper HR-avdelinger med å sikre at nødvendige ferdigheter er tilgjengelige og forberede for etterfølgerplanlegging i tilfelle medarbeiderskifte. Programvare for ytelsesstyring kan fungere uavhengig eller som en del av en integrert HR-administrasjonspakke. Den integreres ofte med programvare for kompensasjon, og sikrer at ytelsesevalueringer direkte påvirker kompensasjonsbeslutninger.