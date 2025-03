Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore tilbyr en omfattende Customer Engagement & Experience Suite som gir en markedsfører mulighet til å skape personlige kundeopplevelser. Plattformen gjør det mulig for en markedsfører å koble kundedata på tvers av kanaler og systemer, lage målrettede segmenter og levere meningsfulle opplevelser på tvers av digitale kanaler som web, e-post, appvarslinger, WhatsApp, SMS og RCS. Med sin robuste analyse hjelper Netcore Cloud merkevarer med å forstå publikum bedre, og muliggjør målrettede markedsføringskampanjer som resonerer med kunder på et personlig nivå. Plattformens AI- og maskinlæringsevner sikrer at hver kundeinteraksjon er optimalisert for engasjement og konvertering, noe som gjør hvert berøringspunkt til en mulighet til å imponere og beholde. Netcore er klarert av over 6500 merkevarer på tvers av sektorer som e-handel, detaljhandel, bank- og finanstjenester, media og underholdning og reise for å levere AI-drevne opplevelser. Noen av deres globale kunder inkluderer Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's og mange flere. Netcore er stolte av å være sertifisert som en Great Place to Work i seks år på rad i India, og bekrefter sin forpliktelse til eksepsjonell arbeidsplasskultur. Selskapet har en global tilstedeværelse i 20+ kontorer over hele Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa og APAC. Netcore er Martech OS som hjelper en virksomhet med å drive inntektsvekst, maksimere kundens levetidsverdi og akselerere reisen mot lønnsomhet.