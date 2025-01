Programvare for samtalemarkedsføring - Mest populære apper - Romania

Contlo

contlo.com

Contlo er en ledende generativ AI-markedsføringsplattform for å drive autonome kundeengasjementer via omnikanal-kampanjer, generative kundereiser i sanntid, AI-drevet segmentering for en-til-en hyperpersonalisering og handlingsvennlig innsikt om kundeadferden din. Bygget for AI-first-verdenen – Contlo gjør det mulig for moderne virksomheter å utnytte AI til å orkestrere sin ende-til-ende-markedsføring. Plattformen hjelper merkevarer med å øke kundens levetidsverdi, øke kundeengasjementet og levere en hyperpersonlig opplevelse for å beholde sine mest verdifulle kunder. Contlo stoles på av 1000-vis av raskt voksende virksomheter for å øke salget ved å engasjere lojale kunder og ta raskere datadrevne beslutninger gjennom hele kundelivssyklusen. Gjør det mulig for dem å måle og optimalisere individuelle kundeopplevelser ved hjelp av: * Autonome, tilpassede kampanjer for hvert kundekontaktpunkt: Engasjer kundene dine enkelt med AI-drevne autonome kampanjer på tvers av alle store markedsføringskanaler som e-post, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook og Instagram. * Generative kundereiser i sanntid drevet av LLM-er: Farvel maliserte automatiseringsstrømmer! La AI bygge de mest optimale arbeidsflytene for kundeengasjement og kundereiser basert på deres nylige interaksjoner for å maksimere avkastningen din. * Generer kundesegmenter for en-til-en personalisering ved hjelp av AI: Orkestrere svært personlig tilpassede og målrettede kundeinteraksjoner basert på atferdsdata, demografi og nylige handlinger på nettstedet. * LLM generert innsikt, analyser og autonom rapportering: Få detaljert synlighet av kundeadferd, kampanjeytelse og generell forretningsintelligens sammen med AI-generert innsikt, anbefalinger og autonom rapportering. * Autonomt kundeengasjement, LLM-drevne chatbots og en enhetlig samtaleinnboks: Lever en sømløs merkevareopplevelse til kundene dine via chat på Facebook/Instagram/WhatsApp og foreta telefonsamtaler direkte fra ett enkelt dashbord. Contlo integreres sømløst med 200+ plattformer for å hjelpe merkevarer med å bygge en kraftig autonom markedsføringsteknologistabel rundt virksomheten deres.