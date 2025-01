Programvare for samtalemarkedsføring - Mest populære apper - Filippinene

Userlike

userlike.com

Userlike er den ledende programvareløsningen for kundemeldinger og støtteautomatisering i Tyskland. Det er en enhetlig meldingsløsning som lar bedrifter motta meldinger fra forskjellige kanaler i én sentral innboks. Alle forespørsler mottatt via nettchat, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram og mer lander direkte i Userlikes meldingssenter. Userlike tilbyr en moderne nettside-messenger for å generere potensielle kunder og følge opp kunder. Kundeserviceteam støttes med profesjonelle servicefunksjoner som talemeldinger, direkte oversettelser og intelligent ruting. For komplekse forespørsler kan serviceagenter enkelt bytte fra en chat til en nettleserbasert videosamtale, som inkluderer skjermdeling. Med Userlikes AI Automation Hub kan du lage AI-drevne chatbots, smarte FAQ-sider og interaktive kontaktskjemaer med bare noen få trinn for å automatisere rundt 70 % av din digitale kundeservice. For enda bedre resultater, velg vår GTP-4-integrasjon som legger ferdighetene til verdens kraftigste store språkmodell til kundestøtten din. Dette gjør chatboten i stand til å kombinere svar fra kunnskapsbasen din kreativt og gi kundene individuelle svar. AI-støtteroboten husker til og med chat-konteksten slik at oppfølgingsspørsmål blir kategorisert og besvart riktig. Userlikes chatbot API lar deg også integrere dine eksisterende chatbots i programvaren. Siden Userlike ble grunnlagt for over 10 år siden, har databeskyttelse alltid vært en topp prioritet. All data lagres sikkert på tyske servere, noe som gjør Userlike til en GDPR-kompatibel kundemeldingsløsning. Med sin sikre datainfrastruktur og spesialfunksjoner garanterer Userlike databeskyttelse og sikkerhet for dine kunder, dine ansatte og din bedrift som helhet. Userlike passer for alle bedriftsstørrelser fordi programvaren er fleksibel og tilpasser seg dine behov og mål. Små og mellomstore bedrifter, samt store selskaper som Toyota og Hermes, stoler allerede på Userlike.