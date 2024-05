Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Swipey med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Swipey | Smarte finansielle verktøy for moderne SMB Swipey bygger bro mellom betalingstjenestene som tradisjonelle finansinstitusjoner leverer, og funksjonene som moderne SMBer ønsker. Hos Swipey praktiserer vi en annen måte å jobbe på – vi nøyer oss ikke med dårlige prosesser eller ikke-verdiskapende utdata. Vi er på et oppdrag for å transformere små og mellomstore bedrifter i Sørøst-Asia.

