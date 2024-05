Vi er en UAE, Dubai-basert FinTech, den første som er fullstendig regulert av Dubai Financial Services Authority ("DFSA")🇦🇪 grunnlagt av to tidligere Google-ansatte. Mamo Pay for Business er en full-stack betalingsplattform for små og mellomstore bedrifter (bare UAE). Enten du er en SMB, en hjemmebedrift eller en frilanser, send kundene dine en betalingslenke og få betalt umiddelbart. Logg på det dedikerte dashbordet ditt og lag og administrer så mange betalingslenker du trenger, generer QR-kodebetalinger, automatiser fakturaer, be om API-integrasjoner for e-handel eller utbetalinger til alle leverandørene dine. Hos Mamo verdsetter vi kundenes personvern og sikkerhet. Security by design er en tilnærming hos Mamo som gjør systemene våre frie for sårbarheter gjennom kontinuerlig testing, autentiseringssikringer og overholdelse av de beste programmeringspraksisene og bransjestandardene for din trygghet. For å lære mer besøk www.mamobusiness.com

Nettside: mamopay.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Mamo Pay. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.