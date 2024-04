Vi ønsker å være annerledes. Vi startet streamGo for å gjøre nettbegivenheter bedre. Bedre for merker og bedre for deltakere. I lang tid betydde nettbaserte arrangementer at foredragsholdere måtte bruke mer tid på å lære systemer enn å lære innholdet deres. Deltakere måtte laste ned og installere programmer for å se arrangementet. Under arrangementet ville video- og lydstrømmer falle, bufre og helt forsvinne uten forvarsel. Ærlig talt var det et rot, og vi kan gjøre det bedre. Målet vårt nå, er det samme som da vi startet; for å hjelpe merkevarer med å engasjere deres online eventpublikum med vårt fokus på fremragende kundeservice. streamGo hjelper merker inkludert Sony, Pfizer, Retail Week og Speedo med å fortelle sine viktigste historier. Vi vil gjerne hjelpe deg også.

