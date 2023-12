Spiceworks er et profesjonelt nettverk for informasjonsteknologi (IT) industrien som har hovedkontor i Austin, Texas. Selskapet ble grunnlagt i januar 2006 av Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar og Francis Sullivan for å bygge IT-administrasjonsprogramvare. Spiceworks er et nettsamfunn hvor brukere kan samarbeide og søke råd fra hverandre, og også engasjere seg på en markedsplass for å kjøpe IT-relaterte tjenester og produkter. Nettverket anslås å bli brukt av mer enn seks millioner IT-fagfolk og 3000 teknologileverandører. Selskapets gratis proprietære programvare er skrevet i Ruby on Rails, og kjører utelukkende på Microsoft Windows. Programvaren oppdager IP-adresserbare enheter og inkluderer helpdesk-funksjonalitet og en integrert kunnskapsbase.

Nettside: spiceworks.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Spiceworks. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.