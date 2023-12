Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Shape Software med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Shape er spesialbygd salgs- og markedsføringsautomatiseringsprogramvare som kommer med forhåndsbygde funksjoner som kan konfigureres for enhver bedrift. Det brukervennlige grensesnittet styrker teamene dine og konsoliderer alle aspekter av virksomheten din i én AI-plattform. Shape Software gir et samarbeidsrom for teamene dine for å holde seg samkjørte og effektive i alt de gjør, enten det er å strømlinjeforme salgspipeline, engasjere flere potensielle kunder med markedsføringssekvenser og digitale annonser, pleie kundeforhold, kommunisere sømløst eller spore prosjekter. Begynn å øke inntektene dine med Shape i dag.

Nettside: setshape.com

