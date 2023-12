Jobb hardere og smartere med Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 år som en pioner og verdiledende Cloud CRM og Sales Automation programvare-som-en-tjeneste-leverandør. Kundedatabase Salgspipeline Management Leads, Kontakter, Kontoer, Muligheter, Kampanjer, Sitater Sanntidsvarsler Salgsskript Outlook til CRM og GMail til CRM Lead, Konto- og mulighetsscore Drip-kampanjer Arbeidsflyt Tilpassbare rapporter, Analytics og Dashboards Tilpassbare nettskjemaundersøkelser Mobilsalg Apper for iOS og Android API og integrasjoner med Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe og mange flere. Vi gjør salget bedre, med brukervennlige, men likevel fullt tilpassbare, pek-og-klikk-skyløsninger for salg som holder deg oppdatert med kundeinformasjon i sanntid. Du får et system bygget for deg. Vi konfigurerer CRM, ruller ut og trener brukere med våre interne profesjonelle tjenester. Vi bygger også tilpasning og integrasjoner for deg. Nye mobilapper for iOS og Android. Opprett kontakter og lagre e-poster til kontaktene dine, fra e-postkontoen din, med nye e-posttillegg for Microsoft 365 Outlook og Gmail. Vi forener alt ditt salg, markedsføring, kundeservice, Quote to Cash, alt i én enkel plattform som er forhåndsintegrert og fullt tilpassbar av bedriftsbrukere uten kode, pek-og-klikk. Perfekt for små til mellomstore bedrifter og store bedrifter.

Nettside: salesboom.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Salesboom. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.