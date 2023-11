Vi arrangerer kalendere for skoler. - Som skoleadministrasjon kan du redigere kalendere i nettleseren, i Outlook, Thunderbird eller på Android og iOS. - Alle lærere, elever og foreldre kan se kalenderen online eller med Outlook, Thunderbird eller på Android 1 og iOS abonnere. – For en oversikt kan du se årskalenderen og skrive den ut direkte fra nettleseren. - Du kan legge inn kalenderne dine i et tilpasset design på skolens hjemmeside. Vi anbefaler homepage.schule

Nettside: termine.schule

