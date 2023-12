Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Google Classroom med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Google Classroom er en gratis nettjeneste utviklet av Google for skoler som tar sikte på å forenkle oppretting, distribusjon og karakter av oppgaver. Hovedformålet med Google Classroom er å strømlinjeforme prosessen med å dele filer mellom lærere og elever. Det anslås at mellom 40 og 100 millioner brukere bruker Google Classroom. Google Classroom integrerer Dokumenter, Regneark, Presentasjoner, Gmail og Kalender i en sammenhengende plattform for å administrere kommunikasjon mellom elever og lærere. Elever kan inviteres til å bli med i en klasse gjennom en privat kode, eller automatisk importert fra et skoledomene. Lærere kan opprette, distribuere og merke oppgaver innenfor Googles økosystem. Hver klasse oppretter en egen mappe i den respektive brukerens Disk, hvor eleven kan sende inn arbeid som skal vurderes av en lærer. Oppgaver og forfallsdatoer legges til Google kalender, hver oppgave kan tilhøre en kategori (eller emne). Lærere kan overvåke fremgangen for hver elev ved å gå gjennom revisjonshistorikken til et dokument, og etter å ha blitt karakterisert, kan lærerne returnere arbeid sammen med kommentarer. Classroom har også mobilapper som er tilgjengelige på Android og iOS.

