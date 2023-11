Outlook Calendar

Planlegg og del møte- og arrangementstider, og få automatisk påminnelser. Outlook på nettet (tidligere kjent som Exchange Web Connect, Outlook Web Access og Outlook Web App) er en nettapp for personlig informasjonsbehandling fra Microsoft. Den inkluderer en nettbasert e-postklient, et kalenderverktøy, en kontaktbehandler og en oppgavebehandling. Det inkluderer også tilleggsintegrasjon, Skype på nettet og varsler samt enhetlige temaer som spenner over alle nettappene.

