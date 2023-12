Outlook Business

Microsoft Outlook for Microsoft 365 (Office 365)-abonnenter. Outlook på nettet (tidligere kjent som Exchange Web Connect, Outlook Web Access og Outlook Web App) er en nettapp for personlig informasjonsbehandling fra Microsoft. Den inkluderer en nettbasert e-postklient, et kalenderverktøy, en kontaktbehandler og en oppgavebehandling. Det inkluderer også tilleggsintegrasjon, Skype på nettet og varsler samt enhetlige temaer som spenner over alle nettappene. Outlook på nettet er tilgjengelig for Office 365 og Exchange Online-abonnenter, og er inkludert med den lokale Exchange Server, for å gjøre det mulig for brukere å koble til e-postkontoene sine via en nettleser, uten å kreve installasjon av Microsoft Outlook eller andre e-postklienter .

Nettside: microsoft.com

