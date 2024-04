Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Cirrus Insight med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Cirrus Insight er en plugin for Gmail og Outlook for selgere. Cirrus Insights salgsaktiveringsplattform for Gmail og Outlook ble grunnlagt i 2011 og tilbyr en alt-i-ett salgsproduktivitetsplattform med Salesforce-integrasjon i verdensklasse. Vi forstår det. Du jobber i innboksen din for å komme i kontakt med kunder. Du trenger alle verktøyene for å avslutte en avtale på ett sted. Få kontakt med potensielle kunder, sett opp oppvarmingskampanjer, planlegg møter og spor vedlegg alt fra innboksen din. Med vår Salesforce-integrasjon er det ikke lenger mulig å forlate innboksen din for å logge informasjon til Salesforce. Ingen liker travelt arbeid. Nå kan du se og oppdatere Salesforce mens du jobber. Uavhengig av hvilken e-postklient du bruker, kan du automatisk synkronisere e-poster og avtaler til Salesforce, spore e-poståpninger, angi oppfølgingspåminnelser, opprette og oppdatere Salesforce-poster som potensielle salg, kontakter og salgsmuligheter, planlegge salgssamtaler og mer.

