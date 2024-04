Robust Intelligence gjør det mulig for bedrifter å sikre sin AI-transformasjon med en automatisert løsning for å beskytte mot sikkerhet og sikkerhetstrusler. Robust Intelligences plattform inkluderer en motor for å oppdage og vurdere modellsårbarheter, samt anbefale og håndheve de nødvendige rekkverkene for å redusere trusler mot AI-applikasjoner i produksjon. Dette gjør det mulig for bedrifter å møte AI-sikkerhets- og sikkerhetsstandarder med én enkelt integrasjon, som automatisk jobber i bakgrunnen for å beskytte applikasjoner fra utvikling til produksjon. Robust Intelligence støttes av Sequoia Capital og Tiger Global, og stoler på av ledende selskaper, inkludert ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco og det amerikanske forsvarsdepartementet for å fjerne blokkeringen av AI-oppdraget.

