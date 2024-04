Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for WhyLabs med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

WhyLabs gjør det mulig for team å utnytte kraften til AI med presisjon og kontroll. Fra Fortune 100-selskaper til AI-first startups, team har tatt i bruk WhyLabs verktøy for å overvåke og utføre sanntidsadministrasjon av ML og generative AI-applikasjoner. Med WhyLabs reduserer team manuelle operasjoner med over 80 % og reduserer tiden til å løse AI-hendelser med 20 ganger. WhyLabs AI Control Platform vurderer data i sanntid fra brukerforespørsler, RAG-kontekst, LLM-svar og applikasjonsmetadata for å synliggjøre potensielle trusler. Med trusseldetektorer med lav latens som er optimert for å kjøre direkte i slutningsmiljøene, maksimerer WhyLabs sikkerheten uten de tilknyttede kostnadene, ytelsen eller bekymringene for personvern.

Nettside: whylabs.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet WhyLabs. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.