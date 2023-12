Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for RealVNC med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

RealVNC er et selskap som tilbyr programvare for fjerntilgang. Programvaren består av en server (VNC Server) og en klient (VNC Viewer) applikasjon for Virtual Network Computing (VNC)-protokollen for å fjernstyre en annen datamaskins skjerm.

Nettside: realvnc.com

