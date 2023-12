Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Chrome Remote Deskto‪p med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Chrome Remote Desktop er et eksternt skrivebordsprogramvareverktøy utviklet av Google som lar en bruker fjernstyre en annen datamaskin gjennom en proprietær protokoll utviklet av Google uoffisielt kalt "Chromoting". Den overfører tastatur- og mushendelser fra en datamaskin til en annen, og videresender de grafiske skjermoppdateringene tilbake i den andre retningen, over et nettverk. Denne funksjonen består derfor av en serverkomponent for vertsdatamaskinen, og en klientkomponent på datamaskinen som får tilgang til den eksterne datamaskinen.

