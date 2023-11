Readovka verden - medier med sin egen historie og syn Prosjektet vårt ble grunnlagt i 2013 i en liten russisk by Smolensk og ble nesten umiddelbart den viktigste nyhetskilden i regionen, som alle lokale innbyggere kjenner og leser. Takket være innsatsen til et talentfullt team nådde prosjektet i 2018 føderalt nivå, og nå har det nådd det internasjonale. Hver dag utforsker Readovka-journalister hovednyhetene og formidler dem til leserne på en enkel måte. For øyeblikket overstiger omfanget av Readovka-utgaven i Russland bare i Telegram 500 000 000 per måned. Mer enn 15 000 000 mennesker ser på nyhetene våre hver dag. Foruten hovedkanalen i Telegram, har mediebeholdningen vår en offisiell nettside (lenke her), grupper og kontoer i sosiale nettverk og en TikTok-profil i rask utvikling. Den totale dekningen av Readovka er mer enn 1 000 000 000 visninger. Nå snakker vi også engelsk, slik at hovednyhetene fra Russland er kjent over hele verden.

Nettside: readovka.world

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Readovka World. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.