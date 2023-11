BrainLeaf hjelper designere og utviklere med raskt og nøyaktig omfang av prosjektene sine. Prosjektfunksjoner kan hentes fra vår forhåndsbygde liste med funksjoner eller opprettes manuelt. Timer og priser legges til på et granulært nivå som gjør det mulig for alle interessenter og ressurser å forstå det faktiske omfanget av prosjektet. Dette systemet gjør det mulig for team å gjøre nøyaktige estimater og bedre administrere kundens forventninger.

Nettside: brainleaf.com

