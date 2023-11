BVDash er en skybasert prosjektstyringsprogramvare designet for ulike industrivertikaler. Løsningen tilbyr et dashbord som kan brukes av prosjektteam for å få tilgang til ulike systemer og verktøy. Nøkkelfunksjoner inkluderer problemhåndtering, kostnadskontroll, prosjektplanlegging, dashbord, programstyring, risikostyring, omfang, dokumenthåndtering, timelister og mer. Denne løsningen er flott for å administrere små til megaprosjekter

Nettside: bvdash.com

