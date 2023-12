BBC News er en operativ forretningsavdeling av British Broadcasting Corporation (BBC) som er ansvarlig for innsamling og kringkasting av nyheter og aktuelle saker. Avdelingen er verdens største kringkastede nyhetsorganisasjon og genererer rundt 120 timer med radio- og TV-utgang hver dag, samt nyhetsdekning på nett. Tjenesten har 50 utenlandske nyhetsbyråer med mer enn 250 korrespondenter rundt om i verden. Fran Unsworth har vært direktør for nyheter og aktualitet siden januar 2018. Avdelingens årlige budsjett er på over 350 millioner pund; det har 3500 ansatte, hvorav 2000 er journalister. BBC News' nasjonale, globale og nettbaserte nyhetsavdelinger er plassert i det største direktesendte nyhetsrommet i Europa, i Broadcasting House i London sentrum. Parlamentarisk dekning produseres og sendes fra studioer i Millbank i London. Gjennom BBC English Regions har BBC også regionale sentre over hele England og nasjonale nyhetssentre i Nord-Irland, Skottland og Wales. Alle nasjoner og engelske regioner produserer sine egne lokale nyhetsprogrammer og andre aktualitets- og sportsprogrammer. BBC er et kvasi-autonomt selskap autorisert av kongelig charter, noe som gjør det operasjonelt uavhengig av regjeringen, som ikke har makt til å utnevne eller avskjedige generaldirektøren, og krever at den rapporterer upartisk. Imidlertid, som med alle store medier, har den blitt anklaget for politisk skjevhet fra hele det politiske spekteret, både i Storbritannia og i utlandet.

Nettside: bbc.com

