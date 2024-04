Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Other Perspectives IO med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Vi har laget produktet for å opprettholde vårt behov for å finne viralt innhold fra våre konkurrenter. Ved å benchmarke og analysere oppførselen til våre konkurrenter på sosiale medier har vi lykkes med å finne oppskriften for å bli viral og vokse raskt på Facebook og Instagram. Ved å bruke verktøyet vårt har vi kunnet øke tilstedeværelsen i sosiale medier på hovedsiden vår fra 4 millioner følgere til 11 millioner følgere på mindre enn ett år uten å investere penger i reklame. I løpet av årene har vi også hjulpet journalister og motiverende foredragsholdere med å lage virale historier for deres sosiale mediekanaler.

