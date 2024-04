Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Pyramid Analytics med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Pyramid er et tier one, enterprise-grade Analytics-operativsystem som skalerer fra enkeltbruker selvbetjeningsanalyse til tusenbruker sentraliserte distribusjoner – som dekker enkle, men effektive datavisualiseringer til avanserte maskinlæringsfunksjoner. Det agnostiske Analytics OS har en universell klient for alle enheter og operativsystemer. Den kan installeres på de fleste plattformer – både lokalt eller i skyen – og den kan operere mot og med de fleste populære datastabler. Pyramid lar brukere og organisasjoner balansere selvbetjeningsproduktivitet og styring. Det er en adaptiv analytisk plattform som gir ulike evner og opplevelser basert på brukerbehov og ferdigheter, samtidig som innhold administreres som en delt ressurs. Den er designet for å støtte hele organisasjonens beslutningsarbeidsflyt, og gi alle verktøyene til å utføre selvbetjente analyser. Viktigere er at Analytics OS løser «last mile-problemet», og lukker gapet mellom organisasjonens uttalte analysestrategi og faktisk analyseimplementering. Pyramid har seks forskjellige analysemoduler (Model, Formuler, Discover, Illustrate, Present og Publish) – pluss en administrativ konsoll og Content Management System – for å levere en virkelig universell analyseopplevelse på tvers av hele analysearbeidsflyten.

