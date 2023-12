Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Box med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Box, Inc. (tidligere Box.net), er et amerikansk internettselskap med base i Redwood City, California. Selskapet fokuserer på cloud content management og fildelingstjenester for bedrifter. Offisielle klienter og apper er tilgjengelige for Windows, macOS og flere mobile plattformer. Box ble grunnlagt i 2005.

Nettside: box.com

