Savant er en skybasert plattform uten kode for å automatisere ende-til-ende analytiske prosesser via dra-og-slipp-arbeidsflyter. Det gir analytikere hundrevis av pek-og-klikk-koblinger for å få tilgang til data fra forretningsapplikasjoner, regneark og dataplattformer, dra-og-slipp-widgets for å rense, forberede, blande, transformere og analysere data, og omfattende generative AI-funksjoner for alle trinn i den analytiske arbeidsflyten. Innsikt kan automatiseres direkte inn i forretningsapplikasjoner, BI-dashbord, kommunikasjonsapper og databaser. Savant har også state-of-the-art automatiseringsfunksjoner for å automatisere arbeidsflyter basert på tidsplaner eller hendelser og triggere fra eksterne systemer for å heve innsikt til forretningsinteressenter for rettidige forretningshandlinger.

Kategorier :

Nettside: savantlabs.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Savant Labs. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.