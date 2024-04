Gjør kundene dine om til suksesshistorier med innebygde analyser. Bold BI by Syncfusion lar deg bygge inn høykvalitets BI og analyser i applikasjonene dine. Det er en komplett business intelligence-løsning som lar hvem som helst lage vakre, banebrytende dashbord. Den leveres med en komplett dataintegrasjonsplattform for å håndtere de tøffeste dataforberedelsesutfordringene. Fra rådatakilder til fullstendig interaktive dashboards, Bold BI bygger bro mellom data og handlingskraftig innsikt på rekordtid. Plattformen tilbyr integrasjon med over 130 av de vanligste datakildene, inkludert Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server og Oracle, samt generisk tilgang til enhver datakilde med en REST API. Ytterligere Bold BI-funksjoner inkluderer: • Bygg inn analyser enkelt med en JavaScript SDK. • End-to-end-støtte fra onboarding til ferdig produkt. • Moderne dataarkitektur – ingen proprietære kuber. • Kraftig SDK innstilt for alle større rammeverk. • Distribuer hvor som helst. • Single sign-on-opplevelse med OAuth2 og OpenID. • Skalerbar lisensiering uten overraskelser. • Dra-og-slipp-designfunksjoner. • Samarbeid i sanntid på dashbord. • Integrasjon med Office 365 og Active Directory. Syncfusion er stolte av å betjene et bredt spekter av kunder, fra individuelle utviklere til Fortune 500-selskaper. I over to tiår har selskapet polert en av de mest imponerende samlingene av UI-kontroller på markedet. Å kanalisere sin datavisualiseringsekspertise inn i den forenklede, men likevel omfattende Bold BI-løsningen, er neste steg i å betjene utviklerfellesskapets behov. For å sikre enhver kundes suksess, står Syncfusions støtteteam klare til å hjelpe på hvert trinn. Fra introduksjon til implementeringsutfordringer som kan dukke opp, er selskapet forpliktet til å tilby ikke bare verktøy, men ekspertise. MERK: Eldre anmeldelser kan referere til det historiske produktnavnet

Nettside: boldbi.com

