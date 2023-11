Med Pl@ntNet-appen kan du identifisere én plante fra et bilde, og være en del av et samfunnsvitenskapelig prosjekt om planters biologisk mangfold. Pl@ntNet er en applikasjon som lar deg identifisere planter ganske enkelt ved å fotografere dem med smarttelefonen din. Veldig nyttig når du ikke har en botaniker for hånden! Pl@ntNet er også et flott samfunnsvitenskapelig prosjekt: alle plantene du fotograferer samles inn og analyseres av forskere rundt om i verden for å bedre forstå utviklingen av planters biologiske mangfold og bedre bevare det. Pl@ntNet lar deg identifisere og bedre forstå alle typer planter som lever i naturen: blomstrende planter, trær, gress, bartrær, bregner, vinstokker, ville salater eller kaktuser. Pl@ntNet kan også identifisere et stort antall kulturplanter (i parker og hager), men dette er ikke dets primære formål. Vi trenger spesielt at Pl@ntNets brukere inventar de ville plantene, de du kan observere i naturen selvfølgelig, men også de som vokser på fortauene i byene våre eller midt i grønnsakshagen din! Jo mer visuell informasjon du gir til Pl@ntNet om planten du observerer, jo mer nøyaktig blir identifiseringen. Det er faktisk mange planter som ligner på lang avstand, og det er noen ganger små detaljer som skiller to arter av samme slekt. Blomster, frukt og blader er de mest karakteristiske organene til en art, og det er dem som bør fotograferes først. Men alle andre detaljer kan være nyttige, for eksempel torner, knopper eller hår på stilken. Et fotografi av hele planten (eller treet hvis det er ett!) er også svært nyttig informasjon, men det er ofte ikke tilstrekkelig for å tillate en pålitelig identifikasjon. For tiden gjør Pl@ntNet det mulig å gjenkjenne rundt 20 000 arter. Vi er fortsatt et stykke unna de 360 ​​000 artene som lever på jorden, men Pl@ntNet blir rikere for hver dag takket være bidragene fra de mest erfarne brukerne blant dere. Ikke vær redd for å bidra selv! Din observasjon vil bli vurdert av samfunnet og kan en dag bli med i fotogalleriet som illustrerer arten i søknaden.

Nettside: identify.plantnet.org

