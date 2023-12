GTaskD er en nettapplikasjon bygget for å hjelpe deg med å få oppgavelisten din under kontroll og få mer gjort. Den bruker Google Tasks API for å koble direkte til dataene dine i Google Tasks, men lar deg samhandle med oppgavene dine i et fullskjermsgrensesnitt, og på måter som de offisielle appene ikke gjør. Den er skreddersydd for avanserte brukere, som de med GTD-systemer (Getting a Things Done), som ønsker å kunne fokusere på å få mest mulig ut av hver dag.

Nettside: gtaskd.com

