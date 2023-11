Bud er en visuell dagbok over plantenes liv. Dyrkere har ført journaler i årevis for å spore plantenes helse og utvikling. Informasjonen hentet fra overvåking av en plantes livssyklus har bidratt til å øke utbyttet og styrken over tid. Til nå har de fleste dyrkere brukt en rekke verktøy for å spore denne informasjonen, excel-ark, word-dokumenter, fotogallerier og god gammel penn og papir. Bud tar sikte på å sette alt dette på ett sted og gi dyrkere en organisert måte å spore vekster på.

Nettside: growbud.co

