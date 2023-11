Nature's Notebook er et program for å observere og registrere plante- og dyrelivssyklushendelser, som blomstring og fugletrekk. Bruk denne appen til å merke nettstedene dine, lage en liste over planter og dyr, og gå ut i felten for å registrere observasjoner gjennom sesongene. Finn ut mer på www.usanpn.org/nn/guidelines.

