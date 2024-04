Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Nutsales med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Hva er Nutsales? Nutsales er en AI-drevet CRM-plattform drevet av et skalerbart menneskelig team. Vi kan først forvandle flere-postboksene dine til interaktive trakter ved å tilpasse pipelines med Gmail-integrasjon for salg, kundestøtte, menneskelige ressurser osv. Automatiser lead-tildeling ved hjelp av avanserte algoritmer, med tanke på segmenteringskriterier eller rundkjøring. Styrk teamkommunikasjon med sanntidssamarbeid, tagging og kommentarer Få nye potensielle kunder fra inngående eller utgående, integrer og engasjer umiddelbart Med Nutsales har du et 24/7-team, som sikrer at ingen kundesamtaler går ubemerket hen.

Kategorier :

Nettside: nutsales.co

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Nutsales. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.