WebPurify gir lokalsamfunn mulighet til å være sitt beste med skalerbar hybrid AI og modereringsløsninger for menneskelig innhold for verdens ledende merkevarer. Sikre positive brukeropplevelser for millioner av kunder, fra markedsplasser til metaverset, med multimedieinnhold sømløst filtrert etter spesifikasjonene til ethvert merke. WebPurify tilbyr innholdsmoderering og vurderingstjenester ved å bruke både team av menneskelige innholdsmoderatorer og AI-løsninger. Ved å kombinere WebPurifys AI-verktøy med live-team, er WebPurify i stand til å tilby merkevarer den mest nøyaktige innholdsmoderasjonen som er tilgjengelig: 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Uansett hva virksomheten din trenger, har vi en løsning for deg. WebPurifys skalerbare hybrid AI og moderering av menneskelig innhold inkluderer: * Banningfiltrering og tekstmoderering * Bildemoderering * Videogjennomgang og moderering, merknader, søkeord, kategorisering, tagging, -overholdelse av lisensiering * VR-moderasjon * Nettbasert fellesskapsstandarder og vilkår for bruk WebPurifys løsninger for innholdsmoderering hjelper merker med å oppfylle all regulatorisk overholdelse og kan håndtere de komplekse behovene til flere plattformer med markedsledende nøyaktighet. WebPurify modererer 3,5 millioner tekstinnsendinger, en halv million bilder og tusenvis av videoer hver dag. WebPurifys oppdrag er å tilby en sømløs, skalerbar og pålitelig måte for merkevarer å sikre kundenes opplevelser på alle digitale plattformer.

