Tars hjelper markedsførings- og kundeserviceteam med å optimalisere konverteringstraktene sine, automatisere kundeserviceinteraksjoner og omdefinere kundeopplevelsen ved hjelp av chatbots. På en Chatbot eller Conversational Landing Page blir besøkende møtt med en automatisert chatbot som starter en mer menneskelignende samtale på tekst, gir dem kun relevant informasjon om produktet/tjenesten din, og ber dem om kontaktinformasjonen deres til rett tid. Med denne tilnærmingen blir ikke brukere overveldet av all informasjonen som er oppført på en typisk statisk landingsside, og de er fokusert på å ha én samtale med chatboten. Dette øker sjansene for at brukeren gir sin informasjon og gjør den om til et lead for deg. Stolt på av 500+ globale merker som Vodafone, American Express, Bosch, University of California, Adobe, Daimler og mer. Tars er vert for det største chatbot-malbiblioteket i verden med mer enn 950+ chatbot-maler på tvers av bransjer og brukstilfeller.

