Movable Ink skalerer personalisering ved å transformere data for automatisk å generere det mest relevante og oppdaterte personlig tilpassede kreative innholdet for hver kunde ved hvert kontaktpunkt. Plattformen jobber med leveringsteknologiene markedsførere bruker i dag for å sende sine kunder kommunikasjon og eliminerer tungvinte manuelle arbeidsprosesser. Markedsførere kan tilpasse bildene i e-post og mobile markedsføringsmeldinger, uten kode, gjennom sanntidsdatatilgang og beslutninger. Kreativiteten og logikken for innholdsmoduler kan gjenbrukes på tvers av kanaler og kampanjer, og resultere i uendelige kreative variasjoner. Verdens mest innovative merker er avhengige av Movable Ink for å akselerere markedsføringsytelsen deres, samtidig som de forenkler arbeidsflyten og muliggjør markedsføringsfleksibilitet. Movable Ink er et av de raskest voksende SaaS-selskapene i verden og har blitt anerkjent av Inc. Magazines "Best Workplaces" (2022, 2021, 2020 og 2019) og Built In NYCs "Best Places to Work" (2022, 2021) , 2020, 2019 og 2018), samt Inc. 5000, Crain's Fast 50 og Deloittes Technology Fast 500. Movable Ink ble også kåret til en vinner av AdWeeks Best of Tech Partner Awards for Marketing Cloud/Automation (2020 og 2019) . Med hovedkontor i New York City, betjener Movable Ink og dets mer enn 550 ansatte sin globale kundebase fra virksomheter i hele Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Europa, Australia og Japan. Lær mer om oss på movableink.com.

