Flowbox er et prisvinnende SaaS-selskap som tilbyr en visuell markedsføringsplattform for å hjelpe merkevarer med å utnytte og distribuere sosialt innhold gjennom kjøperreisen for å øke engasjement, sosial bevis og salg. Flowbox sitt hjerte ligger i hvordan teknologi kan hjelpe merkevarer med å generere og bruke eid, betalt, opptjent og brukergenerert innhold for en mer effektiv, konverterende og transparent markedsføring og e-handel. Gjennom vår plattform kan våre kunder samle inn, moderere og publisere innhold til deres nettside, nettbutikk og sosiale kanaler. Flowbox ble grunnlagt i 2016, og er et av Europas raskest voksende markedsføringsteknologiselskaper og ble rangert som #8 i Deloitte Sweden Technology Fast 50 2020. I 2022 fusjonerte Flowbox og Photoslurp til ett selskap og i dag har den felles virksomheten 70 ansatte og kontorer i Stockholm, Barcelona og Amsterdam, som betjener 850+ kunder i 40 markeder. ⭐️ Rangert som nr. 8 på Deloittes Technology Fast 50 Sverige ⭐️ Offisiell Meta Marketing Partner

Nettside: getflowbox.com

