Digiphy redefinerer kontekstuell markedsføring. Ved å koble merkevarer direkte til kunder, bygger og leverer Digiphy dynamiske digitale opplevelser på kontekstuelt relevante øyeblikk fra ethvert fysisk produkt og kundekontaktpunkt. Vår fleksible, selvbetjente løsning løfter merkevarehistorien og skaper en ny interaktiv digital markedsføringskanal som øker åpenheten, akselererer salg og utdyper merkevareengasjementet samtidig som det lar bedrifter fange opp verdifull kundedata. Digiphy ble grunnlagt av Sarah Ellenbogen som tilbrakte 15 år hos Google på grensen til digital annonsering, Chris Scott som har to tiår med erfaring med å lede høyytende produkt- og kreative team hos raskt voksende teknologiske oppstartsbedrifter, Heida Helgadottir en teknologi- og matentreprenør , og Oliver Luckett, en tankeleder for digital markedsføring og sosiale medier. Digiphy deltok i Techstars Farm to Fork-akseleratorprogram og ble kåret til en 2022-finalist for Fast Company World Changing Ideas.

Nettside: digiphy.it

