Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Mistral AI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fast, open-source and secure language models. Facilitated specialisation of models on business use-cases, leveraging private data and usage feedback. Built from a world-class team in Europe, targeting global market.

Nettside: mistral.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Mistral AI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.