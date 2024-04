AI-landskapet er dominert av løsninger som ofrer integritet for makt. Vi nekter å inngå kompromisser. Vi er på et oppdrag for å gjøre pålitelig AI til den globale standarden. For å fremme dette oppdraget har vi lansert et åpen kildekode-alternativ til black box AI kalt Howso Engine. Det er et reviderbart ML-rammeverk som bringer banebrytende forklaring og ytelse til AI. Vi har også bygget en bedriftsplattform for syntetiske data på toppen av Engine kalt Howso Synthesizer. Det er en løsning som hjelper bedrifter med å trene AI/ML-modeller med nøyaktige, private og reviderbare data. Howso Engine og Synthesizer er bare begynnelsen, men de brukes allerede av globale finansinstitusjoner, helsevesen og myndigheter over hele verden. Vi bygger høyytelses AI som du kan stole på. Howso (tidligere "Diveplane") ble medstiftet av Dr. Mike Capps, Dr. Chris Hazard og Mike Resnick i 2017. I september 2023 ga selskapet nytt navn til selskapet sammen med utgivelsen av åpen kildekode-versjonen av Engine i en kritisk skritt mot meningsfull sosial effekt.

