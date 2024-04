Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ClearML med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

ClearML er den ledende åpen kildekode, ende-til-ende-løsningen for å slippe løs AI i bedriften, pålitelig av ledende Fortune 500-selskaper, bedrifter, akademia og innovative oppstartsbedrifter over hele verden. Vi gjør det mulig for kundene å bygge kontinuerlige ML-arbeidsflyter -- fra eksperimentadministrasjon og orkestrering til dataadministrasjon og planlegging, etterfulgt av klargjøring og servering -- for å oppnå raskest tid til ML-produksjon, raskest tid til verdi og økt ytelse. På denne måten akselererer ClearML ML-adopsjon på tvers av forretningsenheter, og hjelper bedrifter med å nå sitt inntektspotensial og materialisere sine ML-investeringer. Med tusenvis av utrullinger og et levende, engasjert fellesskap, transformerer ClearML ML-området – bygge bro mellom programvare, maskinlæring og automatisering.

