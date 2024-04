Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for luxsci med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

LuxSci tilbyr svært sikre, pasientsentrerte kommunikasjonsløsninger. Them SecureLine Technology tilbyr en enestående kombinasjon av sikkerhet og fleksibilitet, som gjør det mulig for helseorganisasjoner å levere personlig pleie, strømlinjeforme arbeidsflyter og øke inntektene samtidig som pasientdata beskyttes. LuxScis løsninger er HITRUST-sertifisert og er designet for å støtte behovene til helseorganisasjoner og teknologiselskaper. De tilbyr e-post- og nettløsninger for å hjelpe organisasjoner på en sikker måte å samle inn, overføre og lagre data for å oppfylle kritiske forretningsoperasjoner. Disse sikker e-postmarkedsføring, sikker e-post-API og sikre e-postgateway-verktøy muliggjør sikker pasientkommunikasjon i stor skala for å hjelpe organisasjoner med å forbedre engasjement og helseresultater.

Kategorier :

Nettside: luxsci.com

