Luigi's Box er en produktsøke- og oppdagelsesløsning som passer for enhver e-handelsplattform. Luigi's Box-magi starter med detaljerte analysedashboards som gir deg all relevant informasjon om ytelsen til søke- og navigasjonselementer på nettstedet ditt. Lær mer om ytelsen til plattformen din og sikre de beste resultatene takket være AI-drevet søk, anbefaling og produktoppføring. Gi de besøkende de ultimate verktøyene for å oppdage produktene dine så effektivt som mulig. Luigi's Box er programvare som du og dine kunder vil like å bruke.

Nettside: luigisbox.com

