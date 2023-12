Markedsføring er eksperimentering. Og det neste store eksperimentet for din digitale markedsføringsstrategi er å utnytte brukergenerert innhold – UGC – for å utvide publikummet ditt, styrke publikumsengasjementet og øke inntektene. Dette skjer med LoudCrowd. LoudCrowd samarbeider med verdens raskest voksende merkevarer for å støtte brukergenererte innholdsvekststrategier. Plattformen muliggjør kundeledet vekst med verktøy for å måle verdien av UGC, organisere og automatisere kundeengasjement, og skape belønninger for kunder som genererer verdifull UGC. Med en direkte forbindelse til kunder og fans på tvers av sosiale medier – det største engasjerte publikummet i historien – er LoudCrowd den sosiale CRM der du kan organisere sosiale tagger, bygge et kuratert innholdsbibliotek og segmentere UGC-vekstprogrammer. Enten du fokuserer på å spre en bevegelse, øke kundelojalitet eller øke fanskaren din, er det en UGC-strategi for enhver organisasjon!

Nettside: loudcrowd.com

