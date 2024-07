Knowmax er en AI-drevet, full-suite Knowledge Management-løsning bygget av CX-eksperter for å hjelpe deg med å levere førsteklasses kundeopplevelse på tvers av berøringspunkter. Vi har jobbet med Fortune 500-selskaper som gjør dem i stand til å levere kundeglede gjennom strategisk kunnskapsstyring. Våre KM-moduler, nemlig kunnskapsbaseartikler og vanlige spørsmål, visuelle veiledninger og kognitive beslutningstrær, er spesialbygde for å gjøre kontekstuell og handlingskraftig kunnskap lett tilgjengelig for støtteforkjempere og kunder med minimal innsats. Med våre muligheter for å lage DIY-innhold uten kode, trenger du ingen teknisk ekspertise for å lage innhold. Våre opprinnelige integrasjoner med CRM og kontaktsenterteknologi gjør det mulig for brukere å få tilgang til relevant informasjon akkurat der de er uten å bytte flere skjermer. Født ut av et kontaktsenter, forstår vi de utallige sperringene kundefokuserte bedrifter står overfor og tror at rett kunnskap til rett tid utgjør en forskjell i utformingen av kundeopplevelser. Vår neste generasjons KM-plattform er bygget med denne forståelsen for å gjøre deg i stand til å heve deg over kundenes stadig utviklende forventninger ved å få kunnskapen din til å fungere for deg.

Nettside: km.knowmax.ai

