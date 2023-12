Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Intandemly med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Intandemly leverer kontobasert markedsførings- og salgsprogramvare + eksperter for å generere etterspørsel, engasjement og inntekter fra målkontoer. Du får en kombinasjon av mennesker, prosess og vår salgsplattform 400+ organisasjoner har stolt på Intandemly for å drive salgsengasjement. Den SaaS-baserte programvaren brukes i dag av organisasjoner fra 1 til 10 000 personer. Identifiser: Intandemly tilbyr en Chrome-utvidelse som gjør det superenkelt å identifisere samtidig som det eliminerer dataregistrering for representanter. Undersøk dine kontoer og potensielle kunder, få oppdatert kontaktdata og skyv den inn i prospektmodulen. Prospekt: ​​Gjør salget enda bedre med vår innebygde CRM som tilbyr innsikt, kontoadministrasjon, oppringing, e-postautomatisering og mer. Lag en salgsarbeidsflyt som er optimalisert for å hjelpe deg med å inngå flere avtaler. Engasjer: Bygg kontopublikum og kjør avspillinger på tvers av annonsering, Linkedin, retargeting av direktereklame og e-post. Juster markedsføringen med resten av organisasjonen og nå kunder på den mest personlige måten.

Nettside: intandemly.com

